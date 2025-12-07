國1內湖段2車碰撞！ 返鄉收假「塞爆」釀1傷送醫
國道1號南下內湖段16.6公里處，於7日傍晚6時許，發生一起兩車相撞的交通意外。事故造成現場三條車道的交通嚴重回堵，事故發生在中間車道，但散落的車輛零件波及到外側車道，影響了整體車流。消防局表示，接獲報案後立即派遣救援車輛前往現場，所幸並無人員被困，只有一名乘客因身體不適被送往醫院。至於事故的具體原因，仍需國道警方進一步調查釐清。
