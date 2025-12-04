國1凌晨「四車連環撞」9傷1命危！黑車頂遭削斷 物流車卡分隔島壓車
驚險連環車禍！國道一號南下170公里台中豐原路段，今（4）天凌晨1點左右發生嚴重車禍，現場有4輛車追撞，共計9人受傷，1名駕駛失去生命跡象，緊急送醫，車禍現場一片狼藉，貨物散落一地，導致南下及北上雙向車道回堵，詳細肇事原因還有待釐清。
國道一號南下170公里處台中豐原路段發生驚險連環追撞車禍，4日凌晨1點多左右，3輛車發生嚴重追撞，一輛黑色廂型車車頂整片被削斷，車身撞爛成了廢鐵，幾乎全毀，駕駛受困車內已經失去生命跡象，救護人員跟死神搶命，要將人盡速救出送醫。
黑車車頂幾乎被削斷，車體全毀。圖／台視新聞
車道分隔島旁還有輛白色轎車被壓在重達40噸的物流大貨車底下，車上2名大人、1名小孩受困，救護人員鑽進車底，利用油壓剪破壞車身，將人救出，所幸遭貨車壓住的車上3人都意識清楚，成功脫困就醫。
白色小轎車遭物流車重壓。圖／台視新聞
車禍現場車殼、零件、大量紙箱貨物散落路中，甚至還波及同路段的北向車道，另外造成一輛特斯拉電動車追撞前方吊車，場面怵目驚心。
對向車道特斯拉追撞車禍。圖／台視新聞
車禍現場一片狼藉。圖／台視新聞
台中消防第一大隊副大隊長陳岱宏提到，國道1號南下現場發現有聯結車發生嚴重車禍，現場有救出脫困者11名，消防同仁操作一些破壞器材做搶救，讓傷者從車底脫困。
此起連環車禍共計造成4輛車毀損，9人受傷、1名駕駛失去生命跡象，還導致全線車道受阻，後方車潮一度回堵數公里，詳細的肇事原因還有待警方進一步釐清。
台中／綜合報導 責任編輯／網路中心
