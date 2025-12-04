國1凌晨4車連環撞！一男頸部斷裂亡 9人送醫
（記者許皓庭／綜合報導）國道一號台中豐原路段今（4）日凌晨發生四車連環追撞事故，現場車體零件四散，多輛轎車嚴重變形，其中一名 33 歲彭姓男駕駛因頸部斷裂、傷勢過重不治，另有 9 人受傷送醫。事故造成南下全線受阻，影響逾兩小時，肇因仍待國道警方進一步釐清。
根據警消說明，事故發生於凌晨 1 時 06 分，地點位於國道一號南下約 170.7 公里處。救援單位接獲報案後，立即派遣 11 輛消防車、8 輛救護車及 51 名消防人員趕往現場，並啟動大量傷患救援機制。到場後可見多輛車輛跨越不同車道停陷，零件散落一地，部分乘客受困需要破壞器材協助脫困。
其中，一輛黑色轎車損毀最為嚴重，車頂幾乎被削去，駕駛座內的 60 歲男子滿臉鮮血，被救出時已無生命跡象，後送往光田醫院搶救仍宣告不治。另一輛白色自小客車則遭重達 40 噸的聯結車壓住車尾，顯示撞擊力道相當猛烈。
國道警方初步調查指出，事發時 42 歲林姓男子駕駛營業聯結車行駛外側車道，不明原因撞上前方由 65 歲吳姓男子駕駛的砂石車；撞擊後車體偏移，再波及內側車道 47 歲顏姓男子駕駛的小客車。緊接著，後方 33 歲彭姓男子駕駛的租賃車閃避不及，再度撞擊聯結車尾端，造成四車連環衝撞。
警方表示，此次事故傷亡共 10 人（7 男、3 女）。其中彭姓男子因頸部嚴重損傷、送醫後不治；其他傷者多為撕裂傷、撞擊疼痛及擦挫傷等情形，皆持續治療中。現場於凌晨 3 時 41 分排除，恢復全線通車。
警方提醒，深夜行車視線較差，駕駛若精神不濟、打瞌睡或分心，極易造成追撞事故。若因疏忽肇事致人重傷或死亡，除須負刑事責任，亦可能被吊扣或吊銷駕照。呼籲用路人務必保持車距、專注行駛，以降低事故風險。
