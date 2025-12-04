國1凌晨4車連環撞！ 33歲駕駛亡、9人輕重傷
國道一號南向170.2k、台中豐原路段於今（4）日凌晨1時許發生嚴重追撞車禍，現場有4輛車追撞。其中1名男駕駛傷勢最為嚴重，送醫搶救宣告不治，詳細事故原因仍待警方調查釐清。
國道一號南下170公里處台中豐原路段4日凌晨1點多發生連環追撞車禍，其中一輛黑色廂型車頂被削掉，車身則撞爛凹陷，幾乎整台全毀。警消獲報到場後，發現一輛重達40噸的物流車卡在中央分隔島，底下還壓著一輛白色自小客車。總計有10名傷者（7男、3女），其中有8人受困，隨即啟動大量傷患救援機制，緊急將傷者一一脫困送急診。
國道警方初步調查，42歲林姓男子駕駛半聯結車，行駛在外側車道，撞擊前方64歲吳姓男子駕駛的半聯結車，又撞擊內側車道的小客車，最後33歲彭姓男子駕駛的小客車再撞擊林男半聯結車車尾。
警方指出，事故於凌晨3時41分排除，恢復全線通車，而彭男送醫急救後宣告死亡，其餘傷者傷勢多為頭部撕裂傷、雙手肩膀疼痛，口鼻出血等；有關肇事經過及肇因研判，將進一步調查釐清。
警方呼籲用路人駕車上路若因精神不濟、打瞌睡或分心，容易致生未注意車前狀況而肇事，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照之處分。應遵循限速行駛、全程保持專注、握好方向盤，並隨時注意車前狀況，以確保行車安全。
