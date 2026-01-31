國1北上台中路段5車連環撞 貨車駕駛受困被救出

（中央社記者郝雪卿台中31日電）國1北上台中大雅路段今天下午4時多發生5車連環追撞事故，台中市消防局據報前往搶救受困小貨車內的駕駛，傷者救出時意識清楚、右腳踝開放性骨折，處置後送醫救治。

國道公路警察局第三公路警察大隊說明，下午4時6分許於國道1號北向173.5公里（台中市大雅路段）發生5車連環撞事故，現場於下午5時排除，恢復全線通車。

警方初步調查，許姓男子（31歲）駕駛自用小貨車於內側車道，分別碰撞徐男、何男、張男、周男駕駛的自小客車而肇事，許男受困車內，由台中市消防局到場協助脫困。

廣告 廣告

消防局表示，經使用破壞器材及油壓撐開器協助傷者脫困，救出時右腳踝開放性骨折、意識清楚，給予救護處置後送往部立豐原醫院救治。

警方指出，駕駛人酒測值都為0，有關肇事經過及肇因研判，將進一步調查釐清。也呼籲用路人，開車務必遵守行車安全規定，與前車保持適當安全距離，並隨時注意車前狀態，切勿分心或疲勞駕駛，以確保他人與自身用路安全。（編輯：張銘坤）1150131