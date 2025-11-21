國1北上大雅段大貨車撞護欄 駕駛受困、乘客拋飛無生命跡象
首次上稿 11-21 22:51更新時間 11-22 07:31
〔記者張軒哲／台中報導〕國道中山高北上176公里台中市大雅路段，21日晚10時許，發生一起大貨車失控撞上護欄事故，貨車駕駛受困車內，副駕駛座乘客遭拋飛，摔落一旁邊坡，已無生命跡象，國道警方與台中市消防局派員前往救援，處理現場，詳細事故原因有待調查釐清。
國道警方調查，25歲吳男駕駛大貨車行駛於中山高北上176公里中線車道，不明原因失控自撞外側護欄及隔音牆，吳男受傷送醫救治中；另車上乘客32歲詹男拋飛於外側邊坡已明顯死亡，並未送醫，肇事原因由國道警方調查釐清中。
