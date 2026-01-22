國1北上楠梓路段5車連環撞 2自小客駕駛受傷送醫

第一輛被追撞的自小客車後座整個被撞凹，車頭被撞後擠進前方小貨車底部，女駕駛手腳擦傷送醫。（圖：國道警察提供）

國道1號北上358.4公里高雄楠梓路段，今天（22日）上午發生5車連環追撞車禍，被夾在中間的2部自小客車受損嚴重，2名駕駛受傷送醫，事故原因正由國道警察調查釐清。

國道第五公路警察大隊上午10點34分接獲報案，國1北上358.4公里、高雄楠梓路段發生連環車禍。

國道1號中山高北上358.4K高雄楠梓路段今天上午發生5部車的連環車禍。（圖：國道警察提供）

五隊調查，現場疑似呂姓男子駕駛的大貨車行駛在輔助車道時，沒有注意車前動態，追撞前方楊姓女子駕駛的自小客車，自小客車因此往前推撞劉姓男子的小貨車，小貨車再推撞前方凌姓男子的自小客車，自小客車最後撞上前方大貨車，總共5輛車撞成一團，其中，第一個被撞的楊姓女子的自小客車後座整個被撞凹，還好後座沒有乘客，另一輛凌姓男子駕駛的自小客車同樣受損嚴重，2名駕駛手腳擦傷，由救護車送醫治療。

事故現場接近中午左右才完全排除，詳細的車禍原因正由國道第五公路警察大隊調查釐清。（溫蘭魁報導）