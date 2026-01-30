國1北向寶山段車禍1死1傷 疑駕駛恍神釀禍
（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）國道公路警察局第二公路警察大隊表示，林男今天駕駛大貨車行經國道1號北向106.5公里新竹縣寶山路段，疑因恍神撞擊停放在外側路肩的貨車，造成1死1傷，詳細事故原因仍待釐清。
國道公路警察局第二公路警察大隊今天發布新聞資料指出，年約60歲林姓男子駕駛營業大貨車，沿國道1號北向行駛，行經106.5公里寶山路段時，疑因恍神撞擊停放在外側路肩、由50歲黃姓男子駕駛的貨車。
警方說，事故造成黃男傷重不治，林男受傷但未送醫；經酒測，林男酒測值為0，黃男酒測值尚待醫院抽血檢驗確認，事故現場於下午2時14分排除，交通已恢復正常。
警方表示，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，以確保他人與自身用路安全，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。（編輯：張銘坤）1150130
