國1北24.4公里2貨車追撞 疑塑膠籃掉落惹禍

【記者江孟謙／台北報導】國道警方今天（5日）凌晨4點多獲報，國道1號北向24.4公里圓山路段，有2部車事故，疑似貨車上物品掉落車道，司機停車拾取時，小貨車遭另一部大型貨車追撞，所幸全案無人受傷。

國道警勤務指揮中心凌晨獲報，44歲周姓男子駕駛小貨車從五股要到汐止，行經國道1號北向24.4公里圓山路段中線車道，車上載運之塑膠籃子掉落於車道，下車撿拾後上車欲離去時，34歲吳姓男子駕駛大貨車疑似未注意車前狀況碰撞到周男小貨車肇事。

廣告

警方表示，現場無人受傷，2車駕駛人酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。警方呼籲，貨物未依規定綑紮牢固掉落，依道路交通管理處罰條例之規定，可處3000元以上、18000以下罰鍰，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，提醒民眾上路前檢視貨物是否綑紮牢固，避免因掉落造成事故傷及無辜，另貨物掉落應撥打高公局1968派遣工務段前來撿拾，切勿停於車道或路肩冒險撿拾。

國道1號凌晨發生2貨車追撞事故。翻攝畫面

