國1匝道驚見2車逆向迎面來 網：天兵1次2台

有駕駛開車行經國道一號北斗交流道，赫然發現兩輛車一前一後逆向開過來。（圖／翻攝自爆料公社）





有駕駛開車行經國道一號北斗交流道，赫然發現兩輛車一前一後逆向開過來，讓他一度懷疑是否是自己開錯方向。

駕駛準備下交流道，正想著車真少真好開，卻有一輛轎車迎面而來，看到他才馬上切車道，兩車差點就釀成對撞，更誇張的是，逆向的不只他，後方車輛也跟著開，讓駕駛越開越懷疑人生。案發在20日下午時間，駕駛開在國道一號北斗交流道出口匝道，發現居然有兩輛轎車把出口當入口逆向開，覺得超傻眼。

他將行車紀錄器PO上網，說有那麼一瞬間，真的懷疑自己，網友留言覺得太扯，一定要檢舉，也有人猜測，難道是兩台車駕駛認識，只是前面那輛帶錯路，不過也有人表示，其實北斗往溪州方向，這一段常常有人搞錯，或許應該將路標弄得更清楚，避免再發生搞錯情形。

