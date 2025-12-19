國1南下五堵段4車連環撞車禍！6人受傷送醫 回堵7公里

國道1號南下7.9公里五堵路段發生連環撞車禍。（圖／翻攝自高公局網站）

國道1號南下7.9公里五堵路段，今晨（19日）6時許發生追撞事故，一輛自小客車、一輛小貨車、一輛大貨車及一輛大客車連環撞，造成客運上6名乘客受傷送醫。因交通事故發生，該路段一度大塞車，後方回堵約7公里，目前已開放內2線車道，並封閉外側車道進行處理。

據了解，事故發生後，消防局派出5車10人前往搶救，將6名傷者送往汐止國泰、長庚醫院進行救治，所幸意識皆清楚，並無生命危險。

客運因車禍事故停駛，車上其他乘客在現場等候接駁，車輛後續將交由拖吊協助處理。至於事故詳細原因及經過，仍待進一步釐清。

高公局北區養護工程分局也呼籲，行駛高速公路請務必保持專注，車內人員務必繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛，不論大小型車，都應遵循速限規定，切勿急速轉向、隨意急煞或任意變換車道，以保障行車安全。

