國1南下凌晨4車連撞1死9傷！轎車卡物流車下、1車頂被削「他滿臉血身亡」

國道一號南下170.7K處今（4）日發生4車追撞嚴重車禍。警消獲報到場後，發現總計有10名傷者（7男3女），有8人仍受困，隨即啟動大量傷患救援機制，緊急將傷者一一脫困送醫急救；其中一名廂型車男駕駛傷勢最為嚴重，送醫搶救宣告不治。事故原因仍待調查釐清。

國道一號南下170.7K處今（4）日發生4車追撞嚴重車禍。（圖／翻攝畫面）

警消於4日凌晨1時許接獲報案，指國道一號南向170.7K至170.7K（豐原交流道到大雅系統交流道間）發生4車追撞車禍，立即出動鄰近8個分隊前往救援；到場後，發現車禍現場一片凌亂，一輛重達40噸的物流車卡在中央分隔島，底下還壓著一輛白色自小客車。

白色小轎車卡物流車地下。（圖／翻攝畫面）

消防人員見狀，趕緊鑽到車底查看，發現車內有2大1小的受困者，情況相當危急，所以消防員馬上請來吊車先將物流車拉起後，救助人員再利用破壞器材，才把受困車內的3人救出，所幸3人僅受到輕傷。

另外，還有一輛黑色廂型車整個車頂幾乎被削掉，且車體凹陷、損毀，零件散落一地，消防人員出動破壞器材和油壓剪，先將女乘客拉出後，發現年約60歲的男子還卡在駕駛座上，緊急動用油壓剪撐開車體後，才把滿臉是血且已沒有意識的男子救出，但送醫途中男子已無生命跡象，經院方極力搶救後，男子仍因傷勢過重，於當天凌晨3時許宣告不治。

據了解，當時是一輛聯結車先追撞前方一部轎車，後方一輛特斯拉疑似又不小心撞上，進而導致重大車禍的發生；至於詳細肇因仍待進一步釐清。（社會中心／台中報導【初稿：08:13；更新（１死）：08:24】）

