國1南下凌晨4車連環撞！40噸巨車壓轎車、車頂被削開 1死9傷怵目驚心

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

國道一號南下行經170.7公里路段，今日（4日）凌晨發生一起嚴重車禍，4輛車接連撞成一團，現場場景令人難以直視。消防與救護單位深夜接報趕抵時，總計10名乘客傷勢不一，其中8人受困車內，情況危急，緊急啟動大量傷患救援。雖然大部分乘客順利脫困，但一名廂型車男駕駛因重傷不治。

國道一號南下行經170.7公里路段，今日（4日）凌晨發生一起嚴重車禍，4輛車接連撞成一團（圖／翻攝自《記者爆料網》）

警消指出，事故發生在凌晨1點多，位於豐原交流道與大雅系統之間。救援人員抵達後首先看到的是一輛重達40噸的物流大車橫卡在中央分隔島，車腹底下竟還壓著一輛白色轎車。消防隊員不敢大意，立刻鑽入狹窄縫隙確認車內狀況，發現有兩名成人與一名孩童被困。隨後吊車到場，抬起大車後，破壞工具接力，三人終於被救出，所幸只有輕傷。

廣告 廣告

然而幾公尺外的景象更是怵目驚心，一輛黑色廂型車的車頂幾乎被削掉，如同被巨力剝開，車室嚴重變形。救難人員先拉出受困女乘客，緊接著在駕駛座找到了滿臉血污、意識全無的男駕駛。消防隊用油壓剪硬撐出空間後，才成功將他救出。但男子在送醫途中已呈現無生命跡象，經醫療團隊極力搶救，仍在凌晨3時左右宣告不治。

初步了解，事故似乎源自一輛聯結車追撞前方轎車，後方一輛特斯拉疑似因閃避不及又追撞上去，才引發後續連環碰撞。至於確切肇因，相關單位仍在進一步釐清中。

更多FTNN新聞網報導

國道1號汐止段清晨4車連環事故 貨車駕駛自撞下車擺警示遭撞拋飛身亡

上班快改道！國1清晨4車連環撞 南下回堵11公里

無照雙載自撞釀1死「台中16歲夜校生身分曝光」 家長：不知半夜溜出門

