國1南下台中路段4車連環車禍 9傷1人不治

（中央社記者趙麗妍台中4日電）國道1號南下171公里台中路段，今天凌晨發生4車連環車禍，為2輛半聯結車與2輛小客車追撞事故，造成9人受傷，1名黑色自小客車男駕駛在現場已無呼吸心跳，緊急送醫不治。

國道1號南下171公里台中路段今天凌晨1時6分發生連環車禍。台中市消防局獲報，派遣第一大隊、豐原分隊等共計8個單位，出動各式消防車11輛、救護車8輛、消防人員51名、民間救護車3輛前往救援。

現場疑半聯結車追撞自小客車，半聯結車的車頭毀損、擋風玻璃破裂，車廂因撞擊邊坡，貨物掉出來到對向車道。2輛小客車的駕駛與乘客一度受困車內，消防人員救援後脫困送醫。

國道公路警察局第三公路警察大隊初步調查，42歲林姓男子駕駛半聯結車，行駛在外側車道，撞擊前方64歲吳姓男子駕駛的半聯結車，又撞擊內側車道的小客車，最後，33歲彭姓男子駕駛小客車撞擊林男半聯結車車尾，事故在凌晨3時31分排除恢復通車。

該起車禍事故造成9人受傷，傷者為6男3女，黑色自小客車彭姓男駕駛，現場無生命跡象，送醫急救不治，其餘傷者傷勢多為頭部撕裂傷、雙手肩膀疼痛，口鼻出血等。確切肇事原因有待國道警方調查釐清。（編輯：謝雅竹）1141204