國1南下彰化段5車連撞1傷 車流回堵5公里

〔記者湯世名／彰化報導〕國道1號南下彰化路段今天(3日)上午驚傳5輛車連環追撞事故，造成其中1輛小貨車翻覆，5車乘員當中有1人受輕傷，消防局與國道警方據報都派員趕往現場搶救，後方車輛迅速回堵，從南下197公里一路回堵到192公里，長達5公里之遠；截至上午10點半仍在處理中，尚未排除，國道警方呼籲後方車輛改從南下189公里王田交流道下匝道，以免塞在車陣中。

這起5車連撞事故發生在今天上午10點，國1南下197公里彰化交流道路段發生包括休旅車、小貨車在內的5輛車連環追撞事故，還造成1輛小貨車翻車。彰化縣消防局、國道3隊與拖吊車業者都在據報後派員趕往現場。

