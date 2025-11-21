國1南下新竹段4車連撞 小貨車駕駛命危送醫

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）國道1號南下新竹路段下午發生4車追撞事故，其中1輛小貨車的駕駛受困車內，警消獲報到場成功破壞車門協助脫困，但男子被救出時呈現到院前心肺功能停止（OHCA），送醫急救。

新竹市消防局傍晚透過文字指出，下午3時許接獲通報，指國道1號南下107公里處發生多車連環追撞事故，疑有人員受困，立即派遣人車前往處理。

竹市消防局指出，事故現場共有4輛車發生追撞，前面3輛車的駕駛皆無受傷，且車輛已自行移至路肩。第4輛小貨車車頭嚴重變形，年約60歲的男性駕駛受困於駕駛座內，意識不清。

消防局表示，消防人員立即使用破壞器材協助脫困，小貨車駕駛全身多處擦挫傷，已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，立即由救護車送往醫院急救。確切事故發生原因與肇責，待國道警方調查釐清。（編輯：林恕暉）1141121