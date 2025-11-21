國1南下新竹段4車連撞 警消助小貨車駕駛脫困 (圖)

其他人也在看
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
2025 鴻海科技日｜Model A、Model C、Model D三箭齊發，鴻海電動車大軍全面來襲！
在全球電動車產業加速重整、AI驅動車輛邁向新階段之際，「2025鴻海科技日」（HHTD25）於今日（11/21）盛大展開，以強勢姿態向全球展示跨入未來移動領域的企圖。今年以「加速想像」為主題，透過策略夥伴NVIDIA、OpenAI、Alphabet共同站台，強化在電動車與智慧移動生態系中的關鍵戰略位置。 在這場年度科技盛會之中，鴻海集團也端出史上最完整的EV陣容，包含去年首度亮相就引發市場期待的B級距電動車Model A，本次以更成熟的AI模組化架構回歸，展示多功能的靈活應用前景，加上鎖定豪華MPV級距的Model D準量產版，以及可被視為Luxgen n7改款的Model C北美版共同亮相，象徵鴻海電動車版圖正式走向全球舞台。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...匯流新聞網 ・ 1 天前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
Nissan 新一代 X-Trail 換上全新造型明年問世！尺碼增大空間更寬敞
日前 Nissan 新一代 X-Trail（美規稱 Rogue）測試車現身，將換上全新外型設計並導入第三代 e-Power 油電系統，近日專業繪製新車預想圖的《kolesa.ru》釋出大改款 X-Trail 預測樣貌，預計將率先在美國發表上市。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
2025 鴻海科技日｜向Luxgen n⁵ 說再見 Model B改以Foxtron「Bria」搶先登場！推遲至農曆年後發表？
是為展現代工實力的鴻海科技日，今年除了聚焦AI人工智慧與機器人，營收引擎之一的電動車也同樣亮眼，除了大抵維持2024年的家族成員，並且針對使用需求進行小改款強化，以及邁向量產之路的修改，但要說「重中之重」的，還是將以Bria之名正式發表的Foxtron Model B跨界休旅！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前
影》北捷萬大線1期進度逾82％！「會呼吸的車站」曝光
台北市政府全力推動「捷運六線齊發2.0」，其中橫跨雙北的萬大線第1期工程截至10月底施工進度已達82％，目前全線軌道陸續舖設中，各車站正施作連通道、出入口結構及裝修，朝向民國116年完工目標邁進。通車後中正紀念堂至新北市中和高中只要14分鐘，可大幅縮短台北市萬華及新北市中和、永和、土城與雙北核心區交通時間。中時新聞網 ・ 9 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 2 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 8 小時前
Mitsubishi is Back～三菱回來了！ 中華汽車「二年五部新車計畫」不藏了！
這次邢男遠赴北海道試駕全新Mitsubishi XFORCE，在十勝三菱研究所越野探險場完整體驗底盤、AYC彎道控制與1.5 引擎的真實表現。更重要的是，中華三菱同步揭露未來兩年將在台導入包含Outlander PHEV、Destinator、Triton、Pajero等共五款新車計畫，展現品牌全面重返台灣主流市場的決心！車水馬龍網 ・ 23 小時前
天冷需暖車再上路？汽車大廠曝「熱車再開商引擎」 揭正確做法
近日天氣驟降，全台降溫有感。對此，汽車大廠提醒，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
保時捷 Cayenne 電動版登場！售價 419 萬起 支援無線充電、Turbo 車型破千匹馬力
保時捷Porsche繼首款電動休旅Macan Electric之後，迎來第二款驚豔之作Cayenne Electric，這也是品牌在豪華休旅市場邁向純電化的重要里程碑，未來電動車與油車將採並行販售，隨著全球正式發表，台灣原廠也立即宣布接單，售價419萬起，預計明年第三季導入。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
影/高雄重大車禍！轎車撞公車「逆衝機車」秒陷火海
現場一度危急！高雄市小港區今（19日）晚間發生重大車禍，有輛轎車撞了公車再逆向衝往機車停等區，擦撞一輛機車後起火燃燒確切傷亡情形也曝光了。中天新聞網 ・ 1 天前
全球電動車聯盟調查出爐：41% 消費者不願購買 Tesla！中國製造最不受歡迎
隨著電動車在全球普及，如今消費者的選擇也越來越多，近日全球電動車聯盟公布調查，發現有超過 40% 的電動車車主表示，會避免購買 Tesla 車款，主要是因 Elon Musk 帶來的政治因素，另外產地方面，中國生產最不受歡迎。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
TOTOTA推出2026年式GR Corolla小改款，結構與冷卻系統全面強化並提升音響水準加料不加
小小的微整型讓神車戰鬥指數大增，TOYOTA旗下的TOYOTA GAZOO Racing今日針對日本市場推出了性能掀背車GR Corolla的2026年式小改，全車進行一系列升級，包括更堅固的車身結構、更好的引擎冷卻系統，以及升級的音響系統。重點是該公司承諾加料不加價。6速手排的RZ車型日本售價為568萬日圓（新台幣約118萬），8速自排車型為598萬日圓（新台幣約124萬）。汽車日報 ・ 1 天前
車停2天沒發動 開門驚見陌生男倒後座已身亡
花蓮縣 / 綜合報導 離奇命案，發生在花蓮吉安！64歲男子，17日上午，跑到派出所問路，說要去營造廠找朋友，沒想到進了廠區之後，就再也沒走出來！直到隔天一早，工廠老闆準備開車的時候，門一打開就聞到濃濃惡臭，轉頭一看，才發現有陌生男子，倒在後座，已經沒了生命跡象！警方到場採證，初步沒有發現外力介入，研判可能是天氣冷，男子上車避寒猝死。 劉姓男子VS.員警說：「營造廠的停車場在哪邊，(什麼營造廠，海濱嗎)，你不要嚇我耶，海濱我怎麼去，(海濱在旁邊啊)。」跑到派出所問路邊和朋友講手機，當時還能清楚對話走路也很正常，員警當下忙工作並沒有放在心上，因為男子一開始手上提著塑膠袋，散步晃進派出所沒不舒服的樣子，還能一路走到旁邊營造廠找朋友，但監視器拍到的卻是他最後身影。曾姓車主VS.員警說：「在哪一個位子，(在後座後座)，後座是不是。」警方趕來怕損傷跡證戴好手套，才敢把車門打開男子倒臥後座，已經沒了呼吸心跳，發現他的人，就是車主，一早開車看到嚇壞了，曾姓車主說：「早上要開車的時候，一上去就聞到腳臭味啊，看後面有人，禮拜天晚上去吃飯回來，晚上回來的啊，就停到現在啦。」警方調查死者是64歲劉姓男子，就住在吉安，到派出所問路當時，說要到附近找朋友走進營造廠，卻再也沒離開過，倒在車上身亡，花蓮縣吉安分局光華派出所所長黃明增說：「經119救護人員到場，查看該名男子已明顯死亡，初步勘驗現場無打鬥痕跡，死者身上也無明顯傷勢，全案已報請花蓮地檢署進行刑事相驗。」鑑識人員到場採證，初步看起來，沒有外傷也沒有外力介入跡象，加上案發前一天氣溫開始降低，不排除男子是避寒才躲進車裡，確切死因還要進一步解剖釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
【怎能不愛車】EX30 Plus試駕 科技配備大升級、值得多花這筆！
這次終於開到大家敲碗的Volvo EX30 Plus單馬達版本，售價159.99萬元。車長只有4233mm、車寬1838mm、車高1555mm，整輛車緊緻到不行，但軸距卻有2650mm，完全是小車大空間的典範。更別提5.35公尺迴轉半徑，在巷弄裡鑽來鑽去輕鬆到爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
撞倒女志工「2輪輾過不停」害她慘死！涉毒駕設斷點逃亡…躲2天1夜被逮
彰化縣45歲陳姓男子前天（18日），涉毒駕在員林市撞倒停等紅燈的女騎士，當下陳男並未停下，前輪輾過對方還加速逃逸，後輪二度重輾，導致遭撞的64歲高姓女志工重傷不治。犯後陳男為躲避查緝，丟棄肇事車輛，又跟友人借車試圖製造斷點，但仍被警方於昨天（19日）逮捕，並依法送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：1週內開考績會
（中央社記者曾以寧台北20日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天表示，7月已由時任署長莊人祥告誡檢討，但考量恐影響防疫團隊協調，將於1週內開考績會審議。中央社 ・ 1 天前
開車掉入捷運8米深工地！ 女子奇蹟式輕傷爬梯脫困
社會中心／賴國彬 桃園報導桃園市八德區今天（11/20）下午發生一起離奇車禍。63歲廖姓女子開車行經八德市介壽路二段148號賣場附近時，疑似慌神不僅連闖兩道捷運圍籬，還開進捷運綠線工地，最後連人帶車墜落8公尺深的地下室工地，還好只受到輕傷，在消防人員協助下順利脫困。只見一輛白色轎車掉進工地坑洞裡面，足足有8公尺這麼深。工人也覺得不可思議，明明這裡是工地，怎麼會開進來，甚至掉進洞裡...開車掉入捷運8米深工地（圖／民視新聞）車子吊上來，車頭毀損慘重，附近民眾也看傻眼。離奇意外就發生在桃園八德區，20號下午，63歲廖姓女子開車經過介壽路二段附近賣場時，疑似慌神沒注意車前狀況，連續衝撞兩道護欄，闖進捷運綠線施工工地，還一度騰空在洞口上方，接著往下栽進8公尺深的地下室，還好女駕駛只受到輕傷。開車掉入捷運8米深工地（圖／民視新聞）是有多不小心才會開進捷運工地，甚至掉進洞裡，只能確定女駕駛沒酒駕，但詳細過程還要等待進一步調查。原文出處：開車掉入捷運8米深工地！ 女子奇蹟式輕傷爬梯脫困 更多民視新聞報導陳智菡慘了！誣指林智堅圖利馬偕醫院 遭求償200萬判決出爐慟！高雄5歲女童突狂吐斷氣 急送醫宣告不治最新／阿北！這裡不是得來速 76歲翁開賓士誤踩油門撞進小7慘狀曝民視影音 ・ 21 小時前