國1南向埔鹽段3車連環撞！ 小客車扭曲變形釀1命危

國道一號南向199公里處、彰化縣彰化市埔鹽系統，2日下午3時許發生一起三車連環車禍，警消人員接獲通報後，立即趕抵現場救援，初步了解，目前已知一人重傷緊急送醫搶救中。至於車禍原因與肇事責任仍待國道警局調查釐清。

國道一號南向199公里處彰化縣彰化市埔鹽系統發生一起三車連環車禍。（圖／台南道路救援張家班群友提供）

根據「台南道路救援張家班群友」提供民眾拍下的畫面顯示，車禍發生在2日下午3時許，地點位於國道一號南向199公里處彰化縣彰化市埔鹽系統，有駕駛開車行經該路段時，目擊到一起連環車禍，現場共有兩部小客車以及一輛小貨車，於是嚇得他趕緊打電話報案，警消人員接獲通報後，立即趕抵現場救援。

車禍造成一人重傷送醫搶救。（圖／台南道路救援張家班群友提供）

警消指出，車禍造成兩線道被占據，包括內側側道以及中間車道，現場嚴重回堵。路過駕駛行經該路段時，用手機拍下車禍現場，畫面中可見，白色小客車被撞到車殼扭曲變形，車殼零件也散落一地，現場相當怵目驚心，初步了解，目前已知1人重傷急救中，至於詳細車禍原因，仍有待警消人員進一步調查釐清。

