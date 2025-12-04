國1台中路段四車連環車禍 九傷一不治

國道1號南下171公里台中路段，今天（4日）凌晨發生4車連環車禍，為兩輛半聯結車與兩輛小客車的追撞事故，造成九人受傷，一名黑色自小客車男駕駛在現場已無呼吸心跳，緊急送醫不治。確切肇事原因，有待國道警方調查釐清。

國道1號南下171公里處，4日凌晨發生連環車禍，半聯結車因撞擊力道猛烈，導致車頭以及擋風玻璃嚴重毀損。（中央社／民眾提供）

國道1號南下171公里台中路段，凌晨1時6分發生連環車禍。台中市消防局獲報，派遣第一大隊、豐原分隊等共計八個單位，出動各式消防車11輛、救護車8輛、消防人員51名、民間救護車3輛前往救援。

現場疑半聯結車追撞自小客車，半聯結車的車頭毀損、擋風玻璃破裂，車廂因撞擊邊坡，貨物掉出來到對向車道。兩輛小客車的駕駛與乘客，一度受困車內，消防人員救援後脫困送醫。

國道1號南下171公里處，4日凌晨發生連環車禍，半聯結車因撞擊力道猛烈，側邊車廂門都彈出，車內貨物掉出來到對向車道。（中央社／民眾提供）

國道公路警察局第三公路警察大隊初步調查，42歲林姓男子駕駛半聯結車，行駛在外側車道，撞擊前方64歲吳姓男子駕駛的半聯結車，又撞擊內側車道的小客車，最後，33歲彭姓男子駕駛小客車撞擊林男半聯結車車尾，事故在凌晨3時31分排除，恢復通車。

車禍事故造成九人受傷，傷者為六男三女，黑色自小客車彭姓男駕駛，現場無生命跡象，送醫急救不治，其餘傷者傷勢多為頭部撕裂傷、雙手肩膀疼痛，口鼻出血等。

（責任主編：莊儱宇）