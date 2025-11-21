國1嚴重車禍！小貨車輪胎脫落害追撞 大貨車駕駛慘死

國道1號南向107.3公里新竹縣寶山路段21日下午發生一起重大連環事故。（圖／翻攝畫面）





國道1號南向107.3公里新竹縣寶山路段今（21）日下午發生一起重大連環事故，一輛小貨車疑似因機件故障導致左後車輪脫落，輪胎高速滾落擊中後方遊覽車，進而引發兩輛大貨車先後追撞，造成現場車輛多台受損，其中駕駛的大貨車50歲莊姓男子因撞擊力道過大、不幸傷重身亡。隨後國道警察第二大隊已封鎖部分車道進行採證，詳細肇事原因仍在調查釐清中。

一輛小貨車疑似因機件故障導致左後車輪脫落，輪胎高速滾落擊中後方遊覽車，進而引發兩輛大貨車先後追撞。（圖／翻攝畫面）

警方調查，事故發生於下午2時56分，56歲王姓男子駕駛自用小貨車行經寶山路段時，左後車輪突然脫落，往後方彈飛並砸中緊跟其後的61歲曾姓男子所駕駛的營業遊覽車。

遊覽車受到撞擊後速度受影響，同方向的25歲莊姓男子駕駛的大貨車反應不及，當場撞上遊覽車車尾。就在車輛尚未完全停止之際，50歲莊姓男子駕駛的大貨車又再度從後方追撞，形成連環事故。

事故發生於下午2時56分，56歲王姓男子駕駛自用小貨車行經寶山路段時，左後車輪突然脫落。（圖／翻攝畫面）

事故現場傳出巨大撞擊聲響，部分車輛車頭嚴重變形，最終造成大貨車駕駛於事故中喪命。國道警指出，除死亡駕駛的酒測值須待法醫進一步檢測外，現場其餘駕駛酒測值均為0，排除酒駕因素。

警方表示，小貨車輪胎脫落為事故連鎖反應的關鍵因素，確切原因仍需調閱車輛維修紀錄與進一步鑑定。初步研判可能與車輛保養不當、機件疲乏或固定螺栓鬆脫有關，但仍須待後續檢測確認。

事故現場傳出巨大撞擊聲響，部分車輛車頭嚴重變形。（圖／翻攝畫面）

國道警察第二大隊也呼籲用路人，在行車前務必做好車輛安全檢查，包括輪胎螺帽是否固定、機件是否異常、貨物是否牢固固定等。如行駛途中發現車輛有異狀，例如異音、搖晃或警示燈亮起，應立即在安全狀況下將車輛停靠於路肩或避車彎，下車時須面向來車並退至安全距離，避免二次事故發生，並可利用「1968App」通報國道警方請求協助。

