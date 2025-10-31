國1增設造橋交流道施工 頭份交流道與124甲縣道11/3~18分階段交管

〔記者彭健禮／苗栗報導〕交通部高速公路局為辦理「國道1號增設造橋交流道工程(第I109R標)」植栽移植及定植作業，預計於11月3日(週一)至7日(週五)、11月10日(週一)至14日(週五)及11月17日(週一)至18日(週二)，每日之9時至16時，占用國道1號頭份交流道北上出口、南下入口匝道及124甲縣道之部分車道，請用路人注意並配合交管。

高速公路局第二新建工程分局指出，第一階段為11月3日至7日，每日之9時至16時。頭份交流道北上出口匝道部分，占用部分之外路肩及車道(剩餘之部分車道仍可供車輛通行)；124甲縣道部分，佔用部分之外路肩及外車道(剩餘之內車道仍可供車輛通行)。

第二階段為11月10日至14日及11月17日至18日，每日之9時至16時。頭份交流道北上出口匝道部分，占用部分之外路肩及車道(剩餘之部分車道仍可供車輛通行)；頭份交流道南下入口匝道部分，占用部分之外路肩及車道(剩餘之部分車道仍可供車輛通行)；124甲縣道部分，佔用部分之外路肩及外車道(剩餘之內車道仍可供車輛通行)。

交通管制期間，請用路人收聽警察廣播電台(FM94.3或FM104.9頻道)，或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，了解最新路況；另行經管制區域時請減速慢行，並遵循指示牌面及導引牌面行駛，以確保行車安全。

