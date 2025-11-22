國1大雅路段貨車失控撞護欄 副駕乘客拋飛身亡
大貨車車頭還有後車斗整個凹陷、嚴重變形，被撞的高速公路隔音牆和護欄也大面積破損掉落。21日晚間10時許，一輛大貨車行經國道1號北上176公里、台中大雅路段時，不明原因突然失控，並直接擦撞外側護欄，最後大貨車右側車身和車輪卡在護欄上才停下。
國道警察局泰安分隊小隊長王冠麟指出，「行駛於中線車道，不明原因失控擦撞外側護欄及隔音牆而肇事，事故造成吳男受傷送醫救治中，另車上乘客詹男82年次，拋飛於外側邊坡，已明顯死亡。」
消防隊獲報後趕到現場救援，先利用破壞器材，將受困車內的吳姓駕駛救出送醫，目前生命徵象穩定；而警消在現場搜尋相關跡證時，又在一旁的邊坡發現被拋出車外的詹姓乘客，不過現場已明顯死亡，目前無法確定是否因疲勞駕駛造成車禍。
王冠麟說明，「若精神不濟打瞌睡或分心，容易致生未注意車前狀況而肇事，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照之處分。」
警方表示，這起車禍造成後方車流回堵超過1公里；而詹姓乘客被拋出車外，是因為撞擊力道過大、還是未繫安全帶，還要再釐清；至於這起車禍的肇事原因，目前警方仍在調查中。
