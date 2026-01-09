國1安全網破了…國道警坦承「剪洞拍違規」：有復原！雲林縣府急封閉

記者簡榮良／綜合報導

手法粗糙，也難怪用路人提出質疑！雲林大埤鄉嘉興路（雲186線）跨越國道一號246.1公里處上方的橋樑，日前被民眾發現安全網被剪破一個四方形的大缺口，就怕成為有心人士高空投擲物品的平台，下方車流首當其衝危險，沒人能承擔後果。事件曝光後，國道警方才坦承破洞是用來拍違規的，強調執勤完有復原；不過，雲林縣府打臉，剪破安全網並未完成正式申請程序，立即封閉。

安全網被剪破一個四方形的大缺口，國道警方坦承破洞是用來拍違規的。（圖／翻攝畫面）

國道一號車潮熙來攘往，駕駛行經246.1公里處，抬頭就能見到雲186線，這是一條居民返家之路，如今預防摔落的安全網遭人蓄意破壞，剪出四方形大缺口，外觀沒有鏽蝕，看來不像臨時起意，似乎有人蹲點尋覓的絕佳視角，所有狐疑全指向警方高空取締勤務有關。

對此，國道第四公路警察大隊坦承，經查該處為大隊科技執法制高點，為利採證設備取景，前經協調工務段開設活動式缺口，執勤完畢再將缺口復位，不影響原鐵絲網防護功能。

警方僅用束帶固定破洞位置。（圖／翻攝畫面）

大隊為減少交通危害，維護高速公路用路人之行車安全與秩序，於該處不定時編排勤務蒐證取締超速、慢速車占用內側車道、未繫安全帶、未保持行車安全距離等易發生交通事故之違規行為，盼能導正上開違規行為，以提供用路人行車安全、有序之良好交通環境。

但雲林縣政府交工局養護工程科則回應，經盤點後確認該處防護網開孔並未完成正式申請程序，基於公共設施安全考量，會先行將孔洞封閉。至於是否涉及破壞公物，將等完成修復作業，後續若警方確有執法需求，須依規定提出申請，再行評估設置方式。

四方形的大缺口，就怕成為有心人士高空投擲物品的平台，下方車流首當其衝危險，沒人能承擔後果。（圖／翻攝畫面）

