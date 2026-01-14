國1小客貨車恍神釀禍！狠撞2車翻覆橫躺路中

疑似恍神分別撞擊前方由史男及姜男駕駛的小客車。圖：讀者提供

桃園市今(14)日上午7時43分許，57歲的楊姓女子駕駛小客貨車，行經國道1號五楊高架道北向46.8公里桃園路段，疑似恍神分別撞擊前方由47歲史姓男子及32歲姜姓男子駕駛的小客車，造成總計3部車輛事故，撞擊後楊女車輛翻覆，楊女輕傷送林口長庚醫院，各車駕駛酒測值皆為零，詳細的肇事原因有待國道警察進一步釐清。

撞擊後楊女車輛翻覆。圖：讀者提供

國道警察說明，今日上午接獲通報，國1五楊高架道桃園路段有3部車事故，有1人受傷，立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、救護車及消防隊，警消到場後將楊女送林口長庚醫院，所幸其僅受擦挫傷並無大礙。

國道警方呼籲用路人，應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

