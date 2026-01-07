國1小客車疑操作不當失控！猛撞多元計程車、外側護欄釀禍

所幸現場無人受傷，事故由當事人自行排除。(圖/讀者提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者陳儒賢

桃園市1月5日晚間20時38分許，27歲易姓男子駕駛小客車，行駛於國道1號五楊高架道南向57.7公里內壢路段，疑似操作不當造成車輛失控，擦撞到行駛在外側車道由54歲的鍾姓男子駕駛的營小客車，並撞上外側護欄而肇事，所幸現場無人受傷，事故由當事人自行排除。

易姓男子駕駛小客車，擦撞到行駛在外側車道鍾男駕駛之營小客車，導致其撞上外側護欄。(圖/讀者提供)

國道警方表示，1月5日晚間接獲通報，國1五楊高架道南向57.7公里內壢路段，有2部車事故，該起事故現場無人受傷，指導當事人依A3簡易事故自行排除，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲駕駛人，應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。