國道1號彰化系統匝道於15日早上8點半發生嚴重的「鐵釘陷阱」事故，一台藍色大貨車貨物掉落，導致大量約7公分長的鐵釘散落路面。事故發生在上班尖峰時段，造成至少7台車輛閃避不及而破胎，包括轎車、聯結車及賓士車等。受害車輛輪胎插滿鐵釘，無法繼續行駛，初估總維修費用超過15萬元。肇事駕駛不僅面臨罰款，還需負擔所有車輛的維修賠償。

國1彰化匝道「鐵釘陷阱」！7公分長鐵釘害7車破胎 損失破15萬。(圖／TVBS)

這起事故發生在國道一號北上彰化系統匝道，正值車流量大的早上時段。外側車道突然出現滿地鐵釘，造成多輛車輛受害。其中一台聯結車因來不及閃避，直接從滿是鐵釘的路面輾過，導致14顆輪胎插滿上百支鐵釘，不僅需要補胎還必須整組更換。輪胎行老闆楊銀中表示，大貨車換了很多輪胎，轎車也有三台受損。

國道匝道鐵釘陷阱 ７車破胎損失逾１５萬。(圖／TVBS)

根據了解，受害的兩台大車維修費用就要10萬多元，另外3輛轎車則需更換5顆輪胎，費用約2萬元。還有一輛白色賓士轎車是到晚上才發現中招，其中一輪被鐵釘刺穿，車主只能深夜緊急尋找更換輪胎的服務。

國道匝道鐵釘陷阱 ７車破胎損失逾１５萬。(圖／TVBS)

受害車主陳先生描述，事故發生在國一要接國三的匝道時，突然前方有一台藍色的大卡車掉落了幾箱的鐵釘。這些長度約7公分的鐵釘大量散落路面，加上位置在匝道轉彎處，車輛根本來不及閃避。肇事駕駛的車輛也同樣受損，事後有撥打110報案，並立即下交流道修車。警方隨後到場製作筆錄。

國道匝道鐵釘陷阱 ７車破胎損失逾１５萬。(圖／TVBS)

員林分隊長廖志偉指出，依法規定，車輛所載貨物掉落將處以汽車駕駛人新台幣3000元以上、18000元以下罰鍰。這起因一時疏忽而釀成的連環破胎事故，使肇事駕駛不僅要繳納罰款，還必須負責賠償多輛車的維修費用，初估損失超過15萬元。

