國1恐怖奪命車禍！33歲男駕駛慘死 連環追撞過程曝光

國道1號南向170.2公里、豐原路段，今（4）日凌晨發生嚴重連環追撞事故。（圖／東森新聞）





國道1號南向170.2公里、豐原路段，今（4）日凌晨發生嚴重連環追撞事故，造成33歲彭姓男子送醫急救後不治，另有8人受傷送醫，事故於凌晨3時41分排除，全線恢復通車。

國道公路警察局指出，事故發生在凌晨1時10分，42歲林姓男子（72年次）駕駛營半聯結車行駛於外線車道時，先撞擊前方由64歲吳姓男子（50年次）駕駛的營半聯結車（砂石車）。

國道恐怖車禍。（圖／東森新聞）

隨後再撞擊內側車道47歲顏姓男子（67年次）駕駛的自小客車，最後又遭後方由33歲彭姓男子（81年次）駕駛的租賃小客車撞上右後車尾，形成連環追撞事故。

警方表示，彭姓駕駛送醫急救後宣告死亡，其餘8名傷者目前均已送醫救治。至於事故詳細肇事經過及肇因研判，將由泰安分隊依規定調查釐清。

國道警方提醒，用路人行車若因精神不濟、打瞌睡或分心，容易因未注意車前狀況而發生事故，若肇事致人重傷或死亡，恐面臨吊扣或吊銷駕照處分，呼籲駕駛人行車時務必全程保持專注，隨時注意車前狀況，以確保行車安全。

車輛嚴重毀損。（圖／東森新聞）

