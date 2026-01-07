國1慘劇！彰化埔鹽段「車輛慘翻破碎變形」
最新消息，根據國道1968的資訊，今天（8日）凌晨2點26分在國道1號北向209公里處，發生嚴重翻車意外，整輛車四輪朝天受損嚴重，確切的傷亡狀況不明，轄區國道警方，救護人員、消防隊等單位，在獲報後都已趕到現場處理，是否因疲勞駕駛或是酒駕、毒駕導致車禍，仍有待警方進一步調查釐清。
