即時中心／廖予瑄報導

貨物沒綁好釀禍！昨（15）日上午8時35分左右，一名23歲張姓男貨車駕駛行經國道1號北向192公里處，因為沒有將後車斗載運的鐵釘固定好，鐵釘散落一地，害後方駕駛半聯結車的63歲魏男閃避不及輾過，造成輪胎受損，幸好無人傷亡。警方獲報後，也立即在1小時左右將事故排除；據調查，張男沒有酒駕情形，相關肇事經過及肇因研判還有待調查釐清。

一名23歲張姓男貨車駕駛昨日上午行經國道1號北向192公里處時，因為沒有將後車斗載運的鐵釘固定好，造成鐵釘散落在車道上，、並導致後方的半聯結車閃避不及輾過、輪胎受損，幸好沒有造成人傷亡。

鐵釘散落在車道上。（圖／警方提供）





快新聞／國1成「鐵釘天堂路」？沒綁好貨物害慘後方聯結車 輪胎慘狀曝光

半聯結車輪胎受損。（圖／警方提供）

警方獲報後，也立即在1小時左右將事故排除，恢復全線通車；據調查，張男沒有酒駕情形，相關肇事經過及肇因研判還有待調查釐清。

最後，警方呼籲，駕駛人務必將貨物綑紮牢固嚴密覆蓋，貨物擺放時應緊密，妥善分配重量，適當輔以防滑墊防止貨物移動，並檢查活動式側欄板和後欄板、車門是否緊密，「如違反規定依據道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車行駛道路所載貨物掉落，處汽車駕駛人3,000元以上18,000元以下罰鍰。因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。」

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

