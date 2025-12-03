國1擦撞事故男失控拿榔頭追人砸車 遭警壓制逮捕

（中央社記者曹亞沿新北3日電）國道1號五汐高架道昨晚發生行車糾紛，賴姓男子開車不慎追撞前車，下車與對方討論時突情緒失控，持榔頭追逐2人並砸車。警方到場壓制逮捕，過程中還造成1名員警擦挫傷。

國道公路警察局獲報，2日晚間8時許國道1號五汐高架道北向26.1公里環北路段，有2部車事故後爆發行車糾紛。

經了解，52歲施姓男子駕駛小客車載友人孫姓男子，行駛該路段時遭46歲賴男駕駛的小客車追撞。雙方將車輛停在路肩，3人下車討論車禍事宜，賴男突然情緒失控，拿出榔頭追逐攻擊施男及孫男，2人拔腿狂奔跑向環北交流道躲避，賴男轉而拿榔頭猛砸施男車輛，砸完又繼續追逐2人。

警方到場後，喝令賴男丟棄榔頭，但賴男拒不配合，多名員警上前壓制時仍激動抵抗，過程中造成1名員警左手及左腳局部擦挫傷，最後賴男被依現行犯逮捕。賴男被捕後聲稱身體不適送醫，尚未製作筆錄，警方後續將依妨害公務、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌偵辦。

警方呼籲，民眾若遇行車糾紛，不要直接與對方起衝突，可在事後用行車記錄影像方式，上傳到國道公路警察局的檢舉專區，若經檢視查證違規屬實，警方將依法處罰，若涉及刑案也將依法偵辦。（編輯：李錫璋）1141203