國1新竹段小貨車輪胎脫落釀「4車連環撞」 64歲大貨車司機受困OHCA不治
國道1號南下新竹寶山路段21日下午發生連環車禍。一輛小貨車行駛途中左後輪突然脫落飛出，砸中後方遊覽車，引發4車連環追撞。最後一輛大貨車車頭嚴重變形，64歲莊姓司機受困車內，救出時已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。
新竹市消防局於21日14時56分接獲報案，指出國道1號南下107.3公里處發生4車追撞事故，疑似有人受困。消防人員在15時1分抵達現場，發現由王姓男子（58年次）駕駛的小貨車疑似機件故障，左後輪整個脫落彈飛，後方遊覽車閃避不及直接遭砸中。
後方緊跟的營業大貨車與自用大貨車亦因煞車不及接連撞上，巨大撞擊力道使最後一輛大貨車車頭幾乎被壓扁，64歲莊姓駕駛受困駕駛座、失去意識。
事故現場散落大量車體與輪胎碎片，其中3輛車已移至路肩，僅最後方大貨車車頭嚴重變形。救難人員使用破壞器材搶救，於15時31分將莊男脫困，但他已呈OHCA狀態，全身多處擦挫傷，送醫後仍不治。
其餘駕駛酒測值皆為0。事故造成國道1號南下嚴重回堵，警方已排除現場並調查肇因。
國道警方提醒，用路人務必定期檢查輪胎螺栓、底盤與老舊機件，行駛途中若發現車輛異常，應立即靠邊停車至安全處，並可透過1968 App通報求援，避免發生意外。
