國1新竹段車禍! 故障小貨車駕駛停路肩 遭追撞慘死

中部中心 / 中部綜合報導

國道一號北上新竹寶山路段，中午12點多發生死亡車禍，一輛貨車疑似發生車輛故障爆胎，駕駛把車停於路肩查看，卻被一輛大貨車從後方猛烈撞擊，造成黃姓駕駛死亡，猛烈的撞擊力道，貨車車體扭曲變形，車輪噴飛，零件散落國道。





白色貨車疑似故障或爆胎 駕駛停於路肩查看 卻遭後方貨車撞擊傷重慘死。（圖／翻攝畫面）









白色貨車疑似故障或爆胎，停在路肩遭後方貨車猛力衝撞，車體扭曲變形，駕駛被撞傷重慘死，現場滿目瘡痍，國道上散落大大小小車體零件，藍色貨車從後方猛撞還一路往前衝，車輪整個噴飛，路上留下長長的刮痕，意外發生在中午12點多，國道一號新竹寶山北上路段，林姓男子開貨車疑似恍神，撞上停在路肩的貨車，車禍釀成1死1傷

一輛休旅車駕駛疑似開車恍神 撞上雙載機車後 機車彈飛掃落整排車輛。（圖／翻攝畫面）





開車還是得全神專注，另一起車禍發生在台中沙鹿區，一輛雙載機車停在路邊，疑似在找車位，突然被後方一輛黑色休旅車，直接撞上去，騎士和乘客當場噴飛，機車則彈飛到一旁，又橫掃停在路邊的數輛機車。整排機車就像骨牌一樣，刷的一聲全倒，開車肇事的黃姓駕駛，疑似疲勞恍神開車，追撞雙載機車騎士，還好騎士乘客傷勢都不嚴重，送醫治療沒有大礙。





