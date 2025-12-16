國1林口段、國3三峽段紛傳車禍 上班車流回堵4公里

〔記者吳仁捷／新北報導〕國道一號中山高北上林口路段今天(16日)上午8時許傳出兩輛轎車事故，造成後方回堵約4公里，無獨有偶，國道三號福爾摩沙高速公路三峽路段，今天上午8時21分 也傳出轎車與貨車兩車事故，造成後方回堵兩公里，適逢上班尖峰時段，讓趕著上班的用路人著急不已，警方呼籲趕路用路人及早改道。

今天上午八時許，中山高北上42.1k路段林口A交流道前，傳出一輛兩輛轎車車禍意外，造成後方回堵約4公里，後續雖然排除，但後方車陣仍在消化中。

無獨有偶，福高三峽路段上午8時21分許也傳出一輛轎車與貨車事故，讓原本壅塞的路段更加壅塞，車速一度降到每小時20公里以下，回堵約2公里，由於兩車僅車損，國道警方協助移除，讓車潮逐漸消化。

國道警方說，至於兩起車禍事故肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

