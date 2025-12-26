國1桃園段追撞車禍貨櫃車「折甘蔗」 回堵5公里

下班注意！國道1號今（26）日發生一起嚴重車禍，下午3點50分52K桃園南向路段，一輛小客車與貨櫃車不慎追撞，造成貨櫃車「折甘蔗」佔據外側車道與路肩，事故導致該路段嚴重壅塞，回堵長達5公里，國道警方已到場依車禍事故流程處理並協助疏導車流。

國道1號52k處發生追撞車禍。（圖／翻攝畫面）

警方提醒用路人小心駕駛提早改道，北區養護工程分局呼籲行駛高速公路請務必保持專注，車內人員務必繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛，不論大小型車，都應遵循速限規定，切勿急速轉向、隨意急煞或任意變換車道，以保障行車安全。

