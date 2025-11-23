國1桃園段3車追撞 南向壅塞5公里
今天清晨6時5分，國道1號高架南向50.2公里桃園路段發生3輛小客車追撞事故，占用內側2個車道，造成南下方向一度回堵約5公里。高公局指出，目前已派員處理，並提醒用路人經過該路段時務必放慢速度，注意行車安全。
高公局北區養護工程分局呼籲，駕駛行經高速公路時必須保持專注，避免分心或疲勞駕駛，以便在遇到突發情況時能及時反應，降低事故風險。同時也建議民眾提前改道，避開因事故造成的壅塞區域，通過事故點時務必小心。
