國1楊梅休息站又傳車禍 男使用輔助駕駛撞分隔島3人受傷
國道1號楊梅休息站又撞了！28日下午2時許，23歲陳男駕車行經該路段時，因不明原因衝撞休息站前分隔島，並波及停於休息站內的5輛車，1名在車上休息的52歲謝姓貨車駕駛頭部受到撞擊，意識清楚送醫；而肇事的陳男、24歲石姓乘客也因頭部、身上多處擦挫傷送醫，3人皆意識清楚。詳細肇事原因仍待警方調查釐清。
陳男自述「有使用輔助駕駛」行經楊梅休息站，疑不熟悉路況、車速過快，自撞休息站前分隔島，再向前衝撞停於休息站內的5輛自小客車、貨車；陳男駕駛的白車因撞擊力道猛烈，車頭幾乎全毀，車體零件四散，其中首輛遭到波及的謝姓貨車駕駛，原將貨車停於休息站，並在車上睡覺休息，無辜遭受波及，頭部受撞擊不是送醫，而陳男、石姓乘客也因頭暈、身上多處擦挫傷，由救護人員送往醫院救治。
