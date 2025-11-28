國1楊梅休息站車禍 男子疑使用輔助駕車系統撞5車釀3人傷
國道1號南下楊梅休息站今天下午發生車禍，一名23歲陳姓男子駕車時疑因使用輔助駕駛系統，且分心駕駛，先後撞擊護欄及5輛停車格內的車，共造成3人輕傷送醫。警方表示，各車駕駛人酒測值均為零，確切事故原因待釐清，呼籲用路人駕車應保持專注、注意車前狀況。
國道公路警察局第二公路警察大隊表示，下午2時5分接獲報案，國道1號南向71.3公里處的楊梅休息站區域內發生交通事故，23歲陳姓男子駕駛自小客車時，疑因使用輔助駕駛系統及分心駕駛，先後撞擊護欄以及5輛停車格內車輛。
警方表示，事故造成陳男等3人輕傷，均送往楊梅天成醫院治療，各車駕駛人酒測值均為零。警方呼籲，用路人駕車時應保持專注，使用自動輔助駕駛無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。
