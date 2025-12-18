國1楊梅服務區動線優化卻塞車 高公局：開放路肩因應

今（2025）年初，國道1號楊梅休息站，才發生電動車自撞入口分隔島，車子起火燃燒釀4死4傷案。根據統計，楊梅服務區啟用短短4年，已經發生15起事故，運安會要求高公局檢視動線安全性，但動線優化後反而造成塞車，引發民怨。

駕駛葉先生表示，「沒比較好，塞得要死，很塞呀，他現在就把它改路肩了呀，整路在那邊切切切。」

也有駕駛認為，「就要看政府怎麼去設計，我們用路人當然是希望，是安全為重，再來其次就是順暢呀。」

動線優化後，有駕駛反應，五楊高架出口、和進入楊梅服務區車流匯流成一道，光內壢開到竹北就得花50分鐘左右，高公局增加開放路肩路段因應。

高公局交通管理組科長張耿宗說明，「高公局在鄰近的幾個路段，像是中壢轉接道到中壢、中壢平鎮系統，還有下游的楊梅休息站到湖口，都有機動地去增加開放路肩的路段。」

高公局表示，楊梅休息站是現行五楊高架末端，未來是楊頭高架段起點，目前正在辦理國道1號楊梅至頭份段、拓寬工程設計及工程發包作業，為讓用路人提早適應施工期間交維動線，除調整動線，將2處分隔島減為1處，一併提升該處行車安全。

