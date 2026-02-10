國1楠梓段3車連環撞！釀塞車10公里 駕駛崩潰：發生啥事？

國道1號南下359公里楠梓路段今（10）日中午發生3車連環車禍，影響3條車道被占用無法行駛，導致塞車車潮延綿超過10公里。（警方提供／任義宇高雄傳真）

國道1號南下359公里楠梓路段，今（10）日中午發生3車連環車禍，肇因疑為50歲藍色小貨車駕駛恍神追撞前車，後方聯結車也煞車不及向前追撞，影響3條車道被占用無法行駛，塞車車潮延綿超過10公里，讓困在國道上駕駛人崩潰上網抱怨「發生什麼事！」

據了解，車禍起因為50歲的廖男，開著藍色小貨車疑似因恍神，在楠梓交流道旁路段，追撞前方58歲曾男的黑色轎車，而後方開聯結車的42歲葉男反應不及，也往小貨車車尾撞上，所幸3車均無人員受傷。

不過因現場車輛零件散落，加上聯結車所載運的金屬製品，向車道滾落飛散，導致該路段外側車道、楠梓交流道輔助車道、外側路肩皆無法行駛，導致車潮向北延綿超過10公里，一路塞到岡山去，讓部分用路人上網抱怨「發生什麼事！」

警方表示，車禍約於下午1點半開始排除，陸續恢復正常通行，詳細車禍原因、相關責任歸屬，還有待進一步分析釐清。

