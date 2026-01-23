國1汐五高架道三重路段火燒車 駕駛倉皇逃生

〔記者吳仁捷／新北報導〕中山高汐五高架北上30.7K處，今天上午驚傳火燒車意外，國道公路警察局第一大隊、新北市消防局第二大隊趕往了解，赫見一輛轎車陷入火海，警方封閉兩車道及路肩，疏導後續來車，黃姓駕駛發現引擎冒煙就急忙停車，剛逃下車，整輛車瞬間陷入火海，逃過死劫，幸未波及後車及釀成二次事故，至於起火原因仍待調查。

國道一隊勤務中心今天上午10時47分左右獲報，中山高汐五高架道北向30.7公里三重路段，傳出1輛轎車起火燃燒，線上巡邏車會同119消防車到場，發現33歲黃姓男子駕駛轎車，行經汐五高架道北上三重路段，黃男發現引擎室溫度升高、冒煙，緊急停在路肩，車輛隨即起火燃燒，消防趕抵滅火，現場約1小時完全排除，全線恢復通車，濃煙一度釀成車流回堵1公里，影響主線車道車流，透過通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況，至於詳細起火原因，仍待火調人員鑑識釐清。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

