國1湖口增設交流道迫在眉睫 徐欣瑩：湖口交流道已超出原有設計容量

徐欣瑩爭取國道1號湖口增設交流道。





交通部高速公路局「國道1號湖口路段增設交流道可行性評估（續）」初核會議19日舉辦，立法委員徐欣瑩全程出席，新竹縣工務處長戴志君、交通旅遊處長陳盈州、湖口鄉長吳淑君及縣議員何建樺皆到場，向高公局表達重要性與迫切性，盼加速推動新交流道建設，以因應人口成長與產業擴張所帶來的龐大交通需求。

「國道1號湖口路段增設交流道可行性評估（續）」初核會議。

湖口鄉公所會中提出方案建議採行位於77K+700的半套Y型南下北上交流道方案。該方案具備工程可行性高、拆遷戶僅3戶、施工衝擊小等優勢，為各方案中成本最低且效益最佳者，期盼與國道1號「楊頭段拓寬工程」同步推動，以提升整體改善效益。

徐欣瑩表示，湖口與新豐、竹北近年來是全台灣少數人口持續逆勢成長的地區之一，交通需求遠遠超過十年前的規模。人口增加直接反映在旅運量上，使現有湖口交流道尖峰時段長期呈現F級服務水準，匝道回堵情況時常外溢至地方道路，已超出原有設計容量。

徐欣瑩補充，在國道1號交流道之間的平均間距約5至8公里，相較於其他同一個鄉鎮市區擁有兩個交流道的地方；中壢區的內壢—中壢交流道，僅相距5公里；楊梅區的幼獅—楊梅交流道僅相距2公里。提案增設的湖口第二交流道(77K+700)，距離湖口交流道為6公里，有前例可循，而且是因為塞車堵塞以及人口不斷增加的區域。

湖口鄉長吳淑君強調，現有的湖口交流道鄰近新竹產業園區，長年交通壅塞，目前尚有六大開發案正在規劃及進駐，包括「全家」與「富邦」的大型物流中心、新豐產業園區、八德段、新安智匯及新楊科技園區等。未來將進一步推升通勤與物流車流，若無新交流道支撐，現有湖口交通瓶頸將更為惡化，新增交流道刻不容緩。

竹縣交通旅遊處長陳盈州說明縣府已持續執行多項改善計畫，包括調整號誌、竹9線等瓶頸路段改善等，但交通量已經遠超過地方道路能負荷，需要新增交流道才能改善。

審查會議中，專家學者及交通部相關單位提出技術與規劃改善意見，新竹縣政府將依建議調整後續可行性評估內容，並儘速補正提送高公局審議，力拚本案早日獲得核定。



