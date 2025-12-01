國1漁港路交流道「小黃遭大車撞翻」機油流一地 4人急送醫

今（12/1）國1南下373.6k、漁港路交流道路段發生嚴重事故，一輛計程車慘遭聯結車撞翻，車上司機跟3名乘客通通緊急送醫。

被撞翻的計程車， 宛如 血色的機油流竄滿地。 （圖／中天新聞）

國道第五公路警察大隊指出，事發地點在南向373.6公里處、漁港路交流道路段，上午10點44分，62歲高男駕駛聯結車行經該處時，疑似因為變換車道不當，擦撞當下行駛在外側車道，由63歲李男開的計程車，導致李男的車輛側翻。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

警方獲報後旋即會同救護人員、消防隊、拖吊業者等單位趕來，經檢傷李男跟他車上的3位乘客手、腳都有擦挫傷，所幸緊急送醫救治後沒有大礙，現場在上午11點37分排除，由岡山分隊依規定處理，李男跟高男經檢測都沒有酒駕，事發的肇責歸屬仍在釐清。

廣告 廣告

肇事的聯結車。 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

趕快關窗！台南安南區城西爆掩埋場大火 20公尺高垃圾堆狂燒不止

影/夏天倫與女友遭襲擊送醫！1嫌犯落網了 警查扣刀器、辣椒水、鐵棍

強吻鍾沛君遭判刑11月 朱學恒「獄中表現良好」明將出獄