國1潭子路段凌晨重大車禍 釀1死10傷

事故現場一片凌亂，零件散落在南下車道，消防人員抵達後趕緊出動破壞器材和油壓剪，將受困車內的乘客救出，但這輛半聯結車卡在中央分隔島，車底還壓著一輛白色自小客車。消防人員趕緊到車底查看情況，發現車內有3人受困，情況相當危急。

而北上車道，這輛白色轎車也撞上正在協助南下車道救援的拖吊車，讓交通因此受阻。

警消4日凌晨1時左右接獲報案，國道一號170公里處潭子路段，南下車道先是發生半聯結車疑似未注意車前發生推撞，共波及3車，其中1名彭姓小客車駕駛，當場沒有生命跡象，送醫急救還是宣告不治。

台中市消防局第一大隊副大隊長陳岱宏表示，「到場後是由我們消防同仁，操作一些破壞器材做搶救，撐開器、油壓剪、砂輪機等等的破壞器材來做搶救，讓傷者從車體脫困。」

在北上車道距離前起事故地點大約400公尺處，有吊車正在協助清理散落物，後方1輛白色小客車疑似沒有注意，不慎追撞上去，導致車頭全毀，車上兩人也分別受到輕重傷。

國道警察第三大隊泰安分隊長陳世浩指出，「有關肇事經過及肇因研判，由本大隊泰安分隊依規定調查釐清，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照之處分。」

2起意外共造成1死10傷，雖然是凌晨時段，還是造成雙向塞車超過2公里，歷經1個多小時後才恢復通行。而確實肇事原因，警方還要後續調查。