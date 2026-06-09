國1臺北端瓶頸改善全面展開 臺北、圓山交流道與圓山橋工程同步啟動

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為提升國道一號北部路段整體通行效率與行車安全，高速公路局（下稱高公局）推動「國道1號北上線臺北及圓山交流道改善工程」及「國道1號圓山橋延壽加固改善工程」正式全面啟動。交通部今（九）日上午舉行工程祈福儀式，由交通部長陳世凱率同高公局局長陳文瑞及相關工程團隊共同出席，祈求施工順利、人員平安，並期盼工程如期如質完成，進一步改善國道1號臺北都會區交通瓶頸問題（見圖）。

交通部長陳世凱表示，國道1號北部路段是串聯臺北、新北、基隆及桃園的重要交通動脈，不僅肩負大臺北地區通勤需求，也是物流運輸及城際交通的重要幹道。長期以來，臺北交流道至圓山交流道路段因主線與匝道車流交織頻繁，尖峰時段經常出現壅塞與回堵情況，對用路人造成不便。

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陳世凱指出，此次工程並非單一節點改善，而是交通部與高公局推動國道1號北部路廊系統性優化的重要環節。近年來，高公局已陸續完成內湖至東湖路段改善工程，五股交流道改善工程也已達成階段性通車目標，林口交流道改善工程持續推進中，而此次臺北及圓山交流道改善工程則被視為打通國道1號臺北端交通瓶頸的關鍵工程。

高公局表示，臺北交流道與圓山交流道改善工程總經費約新臺幣四十一點七二億元，全數由國道基金支應，且工程均利用現有高速公路用地施工，無須新增徵收土地。其中，臺北交流道改善工程經費約二十八點七三億元，圓山交流道改善工程約十二點九九億元。

圓山交流道改善工程已於一一四年十月開工，預計一一八年六月完工；臺北交流道改善工程則已於一一五年三月完成簽約，待臺北市政府核定交通維持計畫後正式展開施工，預計於一一九年完工。

工程內容方面，臺北交流道改善工程將增設匝道橋及車行箱涵，改善國道主線、集散道路及重慶北路周邊車流交織問題；圓山交流道改善工程則規劃新增南出直接銜接松江路匝道，並增設車行箱涵，讓往松江路方向車流提前分流，降低建國高架北側路段及交流道匝道回堵情形。

高公局指出，目前該路段共有四處主要車流交織點，未來透過新增三座匝道橋及兩處立體箱涵後，可有效改善國道與地方道路銜接效率，大幅降低車流衝突情況，預估可節省約二十分鐘行車時間，同時提升交流道運轉效率及道路安全水準。

除交流道改善工程，高公局也同步推動國道1號圓山橋延壽加固工程。圓山橋自民國六十六年通車至今，營運時間已接近五十年，為國道1號臺北都會區極為重要的橋梁設施。雖然經長期監測確認橋梁結構安全無虞，但考量其交通功能無可取代，高公局主動規劃延壽加固計畫，確保未來長期穩定服務。

圓山橋延壽加固工程總經費約二十點六一億元，同樣由國道基金全額支應，預計於一一八年七月完工。工程將透過增設鋼拱、鋼柱支撐及橋梁補強等措施，提高橋梁結構安全與耐久性能，並控制未來橋體垂直變位情形，提升用路人行車舒適度，目標將橋梁使用年限再延長五十年以上。

陳世凱強調，交通建設往往須在車流不中斷、施工空間有限且環境複雜的條件下進行，尤其本次工程位處臺北交通核心區域，鄰近重慶北路、建國高架及松山機場，施工期間更須兼顧工程安全、交通維持與用路人權益。

他要求高公局在後續施工過程中嚴格落實工程品質、施工安全及交通維持三大目標，透過分階段施工、精準管理及即時資訊發布，將施工期間對民眾造成的不便降至最低。

交通部表示，國道1號北部路段是北臺灣最重要交通走廊之一，未來將持續推動相關改善計畫，逐步完成從內湖、東湖、五股、林口到臺北及圓山等重要節點優化工程，打造更安全、更順暢的高速公路路網，提升民眾通勤品質及產業運輸效率。