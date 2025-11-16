國1虎尾段前車自撞外側護欄後方2車追撞 1死5傷

（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）蔡姓駕駛今天清晨5時許行經國道1號雲林虎尾段，車輛不明原因失控，自撞外側護欄後翻覆，同車許男拋飛車外，當場身亡；後方2車閃避不及發生追撞，車禍造成1死5傷。

雲林縣消防局表示，今天清晨5時許接獲民眾報案指稱，國道1號南下237.6公里處發生追撞車禍，立即派遣高鐵11、91及西螺91、莿桐91前往；現場有1名男子頭部嚴重受傷，已無呼吸，另有19歲蔡姓駕駛等5人輕傷，分別送醫治療，無生命危險。

國道警察局第四大隊表示，19歲蔡姓駕駛今天清晨5時許開車行經國道1號南下237.6公里虎尾路段，車輛行駛在中線車道，不明原因車輛失控，自撞外側護欄後翻覆，導致車內左後方19歲許姓男子拋出車外，躺在外側車道。

警方指出，行駛在內側車道52歲林姓男子看到前方發生事故，緊急煞車後打橫於中線車道，再遭後方39歲陳姓男子所駕駛自小貨車追撞。

警方表示，整起事故造成1人死亡、5人受傷，現場狀況在清晨6時33分左右排除，確切肇事原因有待調查釐清。（編輯：陳仁華）1141116