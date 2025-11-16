國1虎尾段「3車連環撞」 19歲男乘客遭拋出車外身亡

國道1號雲林虎尾段16日清晨發生3車追撞翻覆事故，19歲男乘客遭拋飛至車道當場身亡。（圖／翻攝畫面）

國道1號南下237.6公里雲林縣虎尾路段16日清晨發生嚴重連環追撞事故。19歲蔡姓男子駕駛小客車不明原因失控，自撞外側護欄後翻覆，後座19歲許姓男乘客被拋飛到外側車道當場身亡，引發後方2輛車閃避不及追撞，釀成1死5傷。

國道公路警察第4大隊於清晨5時33分接獲報案。蔡男駕駛小客車行駛中線車道時，不明原因自撞外側護欄後翻覆至外側車道與路肩。左後座許姓乘客被拋出車外，倒臥在外側車道上，頭部破裂，明顯死亡。

事故發生後，行駛內側車道的52歲林姓男子緊急煞車，車輛卻失控在中線車道打橫，隨即遭後方39歲陳姓男子駕駛的小貨車迎面撞上，現場散落大量車體碎片及物品。

雲林縣消防局派出多組救援人車到場處理，5名傷者分別送往雲林基督教醫院及若瑟醫院，均為輕傷，包括陳男大腿內側擦傷、19歲許姓男子右手臂撕裂傷、19歲高姓女子背部及胸口疼痛、林男胸口疼痛、19歲蔡姓女子右側小腿擦傷。

事故現場一度封閉國道路段，於6時33分排除完畢、交通恢復正常。

警方初步研判，蔡姓駕駛小客車先自撞護欄翻覆，其後林、陳兩車因閃避不及造成二次追撞。詳細事故原因仍待調查釐清，相關駕駛酒測值亦待確認。

