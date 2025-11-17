國1血滴子！小貨車「蓬架掉落」 害8輛車輾壓受損

國道1號南向46.4公里處桃園路段15日晚間11時許發生多部車輛撞擊掉落物事故。警方調查發現，疑似小貨車後方的蓬架掉落在高速公路上，導致8部車輛輾壓後受損，目前正擴大調閱沿線監視器追查肇事車輛。

經查該掉落物疑似小貨車後面之蓬架， 造成多部車輛輾壓後受損。（圖／警方提供，下同）

警方接獲通報後立即調派巡邏車前往處理。經初步調查，掉落物為小貨車的蓬架，造成多部車輛輾壓後受損。國道公路警察局指出，小貨車駕駛人的行為可依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，處以新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰。

國道公路警察局呼籲，車輛行駛時應確保相關物品嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落或掉落造成事故，危害自身及其他用路人的安全。警方強調，掉落物品常導致其他車輛為閃避而發生嚴重事故，因此將持續加強取締超載、貨物不穩妥及機件脫落等違規行為。

