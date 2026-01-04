國1豐原段清晨發生死亡車禍 小貨車撞橋墩翻覆起火釀2死

小貨車翻落國道邊坡，車身上還有明顯燃燒過的痕跡，警消在現場蒐證；4日凌晨5時許，這輛小貨車行經國道1號南下168公里處，在豐原交流道出口前減速車道，不明原因撞擊出口槽化線橋墩，隨即翻覆邊坡下方。

國道公路警察局泰安分隊小隊長廖宏陽說明，「不明原因撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火，火勢於5時48分撲滅。發現車上死者2名。」

警消獲報趕到現場，發現車身和後面的車廂已經分離，而且小貨車已經起火燃燒，消防隊立即拉水線搶救，將火勢撲滅後，在車上發現2人，不過已經明顯死亡，目前身分和性別仍待查。

廖宏陽表示，「本案2名死者身分待查，酒測值待相驗時檢測，肇事經過及肇因研判正由本大隊調查釐清中。」

小貨車是否因為疲勞駕駛？還是開下交流道時車速過快？或是因為走錯路，突然轉向交流道而發生車禍意外？警方表示都要進一步調查釐清，也提醒用路人開車前要充分休息，切勿疲勞駕駛，以維護自身及其他用路人的安全。

