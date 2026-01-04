國1豐原段清晨車禍！貨車自撞墜邊坡起火2人身亡
【緯來新聞網】國道1號南下168公里處豐原路段今（4日）凌晨發生一起死亡車禍，一輛小火車因不明原因撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火，造成車內2人死亡，警方正進一步追查，以釐清事故原因及死者身分。
國道1號南下168公里處豐原路段今天清晨發生一起死亡車禍，造成2死。（圖／翻攝畫面）
國道公路警察局第三大隊今天清晨5點18分接獲報案，緊急到場救援，並於5點48分撲滅火勢，然而在清理火場和檢視車體殘骸時，搜救人員確認車內共有2名成員，但均已死亡。原本因車體變形嚴重且滑落邊坡，一度傳出僅尋獲1人、另1人失蹤，但經警消地毯式搜索與詳細勘驗後，最終確認2人皆受困車內身亡。
警方調查，這輛小貨車當時行駛豐原交流道南向出口前減速車道，不明原因撞擊出口槽化線橋墩，整輛車失控飛出車道，翻落邊坡後引發大火，2名死者身分待查，肇事經過及肇因研判正釐清中，而事發後豐原出口一度封閉，但目前已恢復正常。
警方呼籲用路人，開車應全神貫注、雙手握持方向盤，開車前一定要有充分休息，如發現身體疲累或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人之交通安全。
