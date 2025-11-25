國1路科段貨櫃車擦撞載有危險物品「二氯乙烷」車輛致4車事故 釀4傷

國道一號南下343公里今日上午發生貨櫃車疑似為閃避車輛，擦撞一輛載有危險物品的半聯結車後衝過對向車道，又導致北上2部自小客車閃避不及發生車禍。（圖：國道警察提供）

今天（25日）上午10點多，一輛貨櫃車行經國道1號南向343公里、高雄路科路段，疑似為了閃避車輛，不慎擦撞一輛載有危險物品「二氯乙烷」的半聯結車之後失控，車身橫跨南北車道，導致北上車道2部自小客車閃避不及撞上，造成4個人受傷，現場也因為這起嚴重車禍南北雙向一度封閉，回堵到平面車道。（溫蘭魁報導）

國道第五公路警察大隊調查，46歲徐姓男子駕駛半聯結車行駛在南下的中線車道，疑似為了閃避一部不明車輛，先撞擊外側車道、53歲李姓男子駕駛、載有危險物品「二氯乙烷」的聯結車左側車身之後，失控撞到內側護欄翻覆，車頭越過護欄到北向車道；這時，一輛白色自小客車為了閃避跨越到北向車道的聯結車車頭，車身偏移失控，撞擊到外側護欄以致側翻，另一輛同樣北上的深色自小客車，則是撞擊到外側護欄。

載有危險物品「二氯乙烷」的半聯結車遭到擦撞，幸好「二氯乙烷」沒有洩漏。（圖：國道警察提供）

車禍現場一片狼藉，幸好危險物品「二氯乙烷」沒有洩漏，國道第五公路警察大隊岡山分隊小隊長邱銘棋說：「本起事故共計4人受傷，意識清楚，均無生命危險」。

由於車禍現場佔用南北雙向車道，現場一度封閉，直到下午1點15分清理完畢，才恢復通車，詳細的肇事原因正由國道第五公路警察大隊調查釐清。